Trump: “Irán es todo palabras y nada de hechos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que Washington mantiene el control total sobre el estrecho de Ormuz y que Irán no está en condiciones de responder al bloqueo naval estadounidense.

“Estados Unidos tiene el control total sobre el estrecho de Ormuz. Creo que lo mantendremos”, escribió el mandatario en una publicación en Truth Social. Asimismo, sostuvo que la operación naval de su país está siendo descrita como “un muro de acero” y aseguró que “no hay nada que Irán pueda hacer al respecto”.

La revista The Atlantic sobre nueva estrategia de Trump

La nueva estrategia de Trump, en la guerra contra Irán consiste en renunciar a las medidas diplomáticas y militares activas, informó este lunes la revista The Atlantic.

En lugar de eso, el mandatario planifica centrarse en la presión económica, esperando lograr lo que no pudo conseguir por la campaña de bombardeos ni por las amenazas a Teherán, afirma la publicación. Según indicó el medio, ahora la Casa Blanca apunta a intensificar las sanciones financieras y el bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes.

Mientras, Irán ha sorprendido en repetidas ocasiones a Washington por su resiliencia económica. Además, ejercer una presión efectiva requerirá bastante tiempo, lo que significa que el conflicto no terminará antes de las elecciones al Congreso de EE. UU. en noviembre, señala The Atlantic.