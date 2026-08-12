España endurece el discurso hacia migrantes irregulares tras la crisis en Ceuta: “No hay sitio”

El ministro de Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, lanzó este miércoles un contundente mensaje a los migrantes que intenten ingresar al país de manera irregular, luego de los ingresos masivos que se registraron a finales de julio en Ceuta.

“No hay sitio en España, ni en Ceuta, ni en Melilla ni en el resto de ciudades españolas para aquellos que quieran entrar de una forma irregular y violentando la ley”, aseveró el titular de Interior, tras asegurar que el Gobierno colabora en esta materia con Marruecos para impedir que los ingresos masivos se repitan.

“Marruecos está trabajando de una forma relevante e importante. Está implementando, siempre lo ha hecho, pero aún más implementado los medios de protección en la frontera de Ceuta y de Melilla”, indicó.

Del mismo modo, en aras de disuadir las convocatorias para nuevos ingresos irregulares que se hacen por redes sociales, Grande-Marlaska advirtió a quienes intenten eludir los controles migratorios que “no van a ser trasladados a la península” ni podrán acceder a “ningún tipo de protección”.

En esa línea, también advirtió que las devoluciones serán una realidad para las personas que accedan sin papeles a territorio español, ya que es una política que ha sido apoyada y reconocida por la Unión Europea (UE). Para el titular de Interior, aunque su país aplica “parámetros humanitarios” con respecto a la migración, prevé aplicar un estándar “muy rígido” frente a cualquier irregularidad.

Marlaska ordena pedir la expulsión judicial inmediata para los migrantes que cometan delitos en Ceuta https://t.co/kgLFgK8Xn7 pic.twitter.com/AtnxASJtL3 — Europa Press TV (@europapress_tv) August 12, 2026

Sobre Ceuta, Grande-Marlaska precisó que se han abierto más de 400 expedientes de protección internacional para migrantes que se quedaron en la ciudad autónoma, al tiempo en que giró instrucciones para expulsar de manera inmediata a las personas en situación irregular que perpetren algún acto delictivo.

Las declaraciones del ministro se producen después de la crisis desatada en Ceuta, un enclave español situado en el norte de Marruecos, donde miles de personas ingresaron de manera irregular a territorio español desde finales de julio. Los cruces irregulares se realizaron por tierra, por el espigón fronterizo del Tarajal, y a nado por el litoral ceutí.