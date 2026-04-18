Irán expulsa con disparos dos buques del estrecho de Ormuz

Al menos dos buques mercantes afirmaron haber sido alcanzados por disparos cuando intentaban cruzar este sábado el estrecho de Ormuz, según indicaron a Reuters tres fuentes de seguridad marítima y del sector naviero.

El Servicio de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido también indicó a Sky News que ha registrado un incidente cerca del estrecho al noreste de Omán. El organismo señaló que el capitán de un buque cisterna afirmó que su embarcación había sido abordada por lanchas patrulleras de la Guardia Revolucionaria iraní, que abrieron fuego. De acuerdo con los informes, la nave y su tripulación están a salvo.

Mientras, Xinhua informó, citando datos de seguimiento de buques, que alrededor de 10 barcos dieron la vuelta el sábado mientras intentaban pasar por el estrecho de Ormuz. Las embarcaciones cambiaron de rumbo en aguas cercanas a la isla de Larak, una zona utilizada por Irán para controlar el tráfico marítimo.

La misma jornada, desde Teherán anunciaron que vuelven a restablecer el control militar sobre la totalidad del tránsito en la importante vía marítima debido a las reiteradas violaciones y a la piratería por parte de EE.UU. bajo el pretexto del bloqueo naval.