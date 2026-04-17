Reportes de incendio a bordo de un portaviones de EE.UU.

Tres marineros resultaron heridos este martes en un incendio a bordo del portaviones estadounidense USS Dwight D. Eisenhower, mientras se encontraba en el astillero naval de Norfolk, en Portsmouth (Virginia, EE.UU.).

Según confirmó un portavoz de la Armada a USNI News, se trató de un incidente de pequeñas proporciones ocurrido durante tareas de mantenimiento. La tripulación y el personal del astillero extinguieron el fuego de inmediato. Una fuente citada por Fox News señaló que “respondieron con rapidez, tal como se les había enseñado”.

Los marineros sufrieron heridas leves y, tras ser atendidos por el equipo médico del portaviones, regresaron a sus funciones. El origen del incendio aún se desconoce y la Armada continúa la investigación.

Una nueva misión

El USS Dwight D. Eisenhower ha permanecido en Norfolk durante 16 meses, desde su llegada en enero de 2025 para un mantenimiento que incluye trabajos exhaustivos en sus sistemas de propulsión y de combate, además de sus capacidades de apoyo aéreo y el adiestramiento de la tripulación, según informó la Armada. No está claro si el incendio prolongará las labores de mantenimiento.

En noviembre de 2023, el portaviones fue desplegado en el mar Rojo “como parte del aumento de la postura regional”. Participó durante varias semanas en ataques contra objetivos hutíes en Yemen en el marco de la operación multinacional Guardián de la Prosperidad, con el objetivo de “garantizar la seguridad de la navegación comercial” en el mar Rojo.