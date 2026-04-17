Trump: Irán acordó que EE.UU. se lleve el uranio enriquecido

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este viernes en una entrevista telefónica con CBS News que Irán “ha aceptado todo”, incluida la eliminación de su uranio enriquecido, como parte de un posible acuerdo para poner fin al conflicto.

Asimismo, dijo que para realizar dicha tarea no se requerirán tropas terrestres estadounidenses. Sin embargo, al ser consultado sobre quién llevaría a cabo la operación, el mandatario respondió de forma ambigua: “Nuestra gente”.

Más temprano, Trump aseguró que conseguirá todo el “polvo” nuclear iraní sin ninguna transacción financiera de por medio. “EE.UU. obtendrá todo el ‘polvo’ nuclear, creado por nuestros grandes bombarderos B2”, escribió en su red Truth Social.

Asimismo, en una entrevista con NewsNation, el mandatario declaró que Irán ha aceptado detener el enriquecimiento de uranio. “Ya no me sorprende nada”, afirmó.

Los mensajes escritos por Trump

Estos pronunciamientos se han dado después de que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, anunciara la apertura del estrecho de Ormuz para los buques comerciales “durante el resto del período de alto el fuego” entre Israel y el Líbano.

En la jornada, Trump publicó además una serie de mensajes en su red social, entre ellos, uno en el que agradeció Irán por la apertura de la vía marítima.

El presidente, además, dijo que era “¡un gran y brillante día para el mundo!”, al celebrar la reapertura del estrecho, que permanecía bloqueado casi por completo por parte de Irán desde que Washington e Israel comenzaron sus ataques a la nación persa a finales de febrero pasado.