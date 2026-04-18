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Irán anuncia nuevo cierre de Ormuz tras criticar accionar de EE.UU.

Desde Teherán detallaron que la medida se tomó debido a las reiteradas violaciones y a la piratería por parte de Washington bajo el pretexto del bloqueo naval.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Imagen del estrecho de Ormuz.

Irán ha comunicado este sábado que vuelve a restablecer el control militar sobre todo el tránsito por el estrecho de Ormuz debido a las reiteradas violaciones y a la piratería por parte estadounidense bajo el pretexto del bloqueo naval.

El portavoz del Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, declaró lo siguiente:

“La República Islámica de Irán, en cumplimiento de acuerdos previos alcanzados en negociaciones, accedió de buena fe a permitir el paso controlado de un número limitado de petroleros y buques mercantes por el estrecho de Ormuz. Sin embargo, lamentablemente, los estadounidenses, con su historial reiterado de incumplimiento de promesas, continúan practicando la piratería bajo el llamado bloqueo.

Por este motivo, el control del estrecho de Ormuz ha regresado a su estado anterior y este estrecho estratégico se encuentra bajo estricta vigilancia y control de las Fuerzas Armadas.

Se anuncia que, hasta que Estados Unidos permita a la libre circulación de buques desde Irán hacia su destino y viceversa, la situación en el estrecho de Ormuz permanecerá bajo estricto control y en su estado anterior”.

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