Lo que dice Trump sobre Irán tras el nuevo cierre de Ormuz

Donald Trump ha reaccionado al cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán este sábado, un día después de que el país persa anunciara la reapertura de la estratégica vía marítima por el alto el fuego alcanzado entre el Líbano e Israel.

En particular, el mandatario enfatizó que Teherán no podrá chantajear a Washington con decisiones sobre la importante vía marítima. “Querían volver a cerrar el estrecho, ya sabes, como lo han estado haciendo durante años. No pueden chantajearnos”, afirmó a periodistas en la Casa Blanca.

Al mismo tiempo, el inquilino de la Casa Blanca aseguró que los contactos entre Estados Unidos e Irán van muy bien. “En realidad, todo va muy bien. Ya veremos. Tendremos información al final del día. Estamos hablando con ellos”, concluyó.

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