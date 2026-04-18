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Enfermedad desconocida con muertos y decenas de contagios pone en alerta a un país africano

La Organización Mundial de la Salud informó que está colaborando en tareas de vigilancia epidemiológica, diagnóstico y control del brote.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

La Cruz Roja esta atenta ante el caos.

El brote de una enfermedad de origen desconocido en Burundi ha dejado al menos cinco muertos y 35 personas enfermas desde finales de marzo, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (Africa CDC, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con los especialistas, la enfermedad, que ya presenta una tasa de letalidad del 14%, incluye síntomas como fiebre, vómitos, diarrea, dolor de cabeza y orina oscura. En los casos más graves, los pacientes han desarrollado complicaciones como síntomas neurológicos, anemia, ictericia y dificultades respiratorias, lo que ha complicado el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.

El subdirector de la respuesta a la viruela del mono de Africa CDC, Yap Boum, explicó que las pruebas realizadas han descartado más de 200 patógenos conocidos. Esto incluye virus como el ébola, el de Marburgo, la fiebre amarilla y otras enfermedades hemorrágicas, cosa que ha incrementado la incertidumbre sobre el origen del brote.

Las autoridades sanitarias continúan investigando posibles vías de transmisión, incluyendo el análisis en animales como cerdos y ganado. “Se están tomando todas las medidas necesarias para salvaguardar la salud pública y prevenir la posible propagación de la infección”, afirmó en un comunicado la ministra de Salud, Lydwine Badarahana.

La Organización Mundial de la Salud, por su parte, informó que el 31 de marzo recibieron la alerta sobre esta “enfermedad no diagnosticada” y que actualmente está colaborando con el Ministerio de Salud de Burundi en tareas de vigilancia epidemiológica, diagnóstico y control del brote.

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