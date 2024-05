Jóvenes alemanes entonan lemas nacionalistas con un ‘Hitler’ en medio gritando “¡Extranjeros fuera!”

En las redes sociales se han mostrado imágenes de un grupo de jóvenes alemanes cantando una canción que contiene lemas de carácter nacionalista durante una fiesta en la isla de Sylt, en Alemania.

De acuerdo con la Policía local, en las imágenes, grabadas presuntamente el pasado fin de semana durante una fiesta cristiana conocida como Pentecostés en la terraza de una discoteca, varias personas corean letras de canciones de extrema derecha, como por ejemplo: “¡Alemania para los alemanes, extranjeros fuera!”. También se puede apreciar a un hombre levantando el brazo derecho en un aparente saludo nazi mientras imita el bigote de Adolf Hitler poniéndose dos dedos de la otra mano sobre el labio superior.

“La Unidad Especializada de Investigación para la Seguridad del Estado sigue investigando la incitación al odio y el uso de placas de matrícula inconstitucionales”, reza el comunicado de la Policía publicado el 24 de mayo. Se precisa que solo las personas que cantaban dichas frases o realizaron gestos inapropiados serán investigados.

In Sylt, German crowd chants, “Germany for Germans, foreigners out,” while mimicking Hitler’s mustache and salute.

“Deutschland den Deutschen, ausländer raus!”

