VIDEO: Kamala Harris realiza acento falso y se ríe a carcajadas sin razón en un mitin

La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, desconcertó al público durante un discurso de campaña al realizar un acento falso y reírse descontroladamente sin razón aparente. En un mitin en un colegio universitario de Filadelfia (Pensilvania) junto al mandatario Joe Biden, la vicepresidenta habló sobre los logros de la Administración en la cancelación de deudas estudiantiles. “¿Veo gente testificando?”, expresó entre carcajadas. “¿Puedo conseguir un testigo?”, continuó sin dejar de reírse.

Kamala Harris breaks out a fake accent and cackles maniacally: “Do I see people testifyin’… Can I get a witness?”

Your daily dose of Kamala Cringe:

pic.twitter.com/xFc9QDvE38

— Benny Johnson (@bennyjohnson) May 29, 2024