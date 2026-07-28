La CIA y el Mossad llevan a cabo operaciones secretas para localizar al líder supremo de Irán: The Times

Los servicios de inteligencia de EE.UU. y de Israel intentan obtener pruebas de que el líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí, está vivo, y, en ese caso, averiguar dónde se esconde, reportó este lunes The Times.

Según destaca el medio, en algunos círculos de la CIA y el Mossad consideran que el líder iraní murió y que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica trata de fingir su supervivencia para legitimar la guerra con Washington.

Israel y EE.UU. se valieron de todos los medios de ciberinteligencia para vigilar a su padre, Alí Jameneí, que fue asesinado en febrero de 2026. Así, hackearon las cámaras en Teherán para localizar los vehículos de los guardaespaldas y compañeros del líder.

Sin embargo, en el caso de Mojtabá estos medios resultan ineficientes y por eso la inteligencia humana (humint) pasa a un primer plano. Los servicios de inteligencia suponen que el líder iraní, que no utiliza teléfono, podría valerse de pedazos de papel y trasmitir los mensajes con ayuda de los repartidores.

Estos repartidores no saben exáctamente qué están haciendo y piensan que están simplemente entregando los papeles de una persona a la otra. El Mossad tiene previsto encontrarlos por un factor humano.

La muerte de Alí Jameneí

En los primeros compases de la guerra de Estados Unidos e Israel contra el país persa el 28 de febrero fueron eliminados decenas de líderes políticos y militares iraníes, entre ellos el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, mientras se atacaban las capacidades navales y de misiles de Irán.

En marzo, Seyed Mojtabá Jameneí, el segundo hijo del ayatolá Alí Jameneí, se convirtió en el nuevo líder supremo del país. Desde su nombramiento, nunca ha aparecido en público, pero ha hecho numerosas declaraciones oficiales.