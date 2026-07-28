Trump sobre la montaña con supuesta instalación nuclear iraní: “Si no llegamos a un acuerdo, la eliminaremos”

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a amenazar este martes con destruir la montaña Pickaxe, un importante emplazamiento nuclear iraní.

“Eliminaremos sus instalaciones nucleares y tendremos que eliminar Pickaxe si no llegamos a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo, la eliminaremos muy fácilmente”, declaró el mandatario a Fox News.

Preguntado sobre los reportes de la inteligencia israelí que constatan el supuesto traslado de centrifugadoras de enriquecimiento de uranio a túneles en la montaña Pickaxe, Trump dijo saber “exactamente” lo que ocurre en el lugar. “Contamos con lo mejor gracias a la Fuerza Espacial. Tenemos las mejores cámaras del mundo enfocadas en ese lugar. […] Sé exactamente lo que está pasando en Pickaxe. No es un gran problema”, subrayó.

En el supuesto de que no se alcanzara un acuerdo, el presidente estadounidense también amenazó con hacer “desaparecer” infraestructura civil del país persa. “Los puentes desaparecerán en menos de dos horas. La mayoría de los puentes […] desaparecerá por completo, junto con las centrales eléctricas, en un día”, advirtió.