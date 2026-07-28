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PRIMERAS IMÁGENES Terremoto de magnitud 7.1 sacude Japón y activa alerta de tsunami

El fuerte sismo impactó la prefectura de Kumamoto, dejando heridos, daños materiales, incendios y el colapso de un centro comercial.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Un centro comercial en ruinas tras el impacto.

Un fuerte terremoto de magnitud 7.1 sacudió este martes la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, generando una alerta preventiva de tsunami que posteriormente fue levantada por las autoridades.

Según reportes preliminares, el sismo dejó varias personas heridas, daños en viviendas e infraestructura, incendios y el colapso de algunas estructuras, incluido un centro comercial donde continúan las labores de búsqueda y rescate.

El lugar donde ocurre el terremoto.

Miles de personas fueron evacuadas y se registraron cortes de energía en distintas zonas afectadas. Las autoridades japonesas informaron que no se han detectado anomalías en las centrales nucleares y mantienen un monitoreo constante ante la posibilidad de réplicas.

Equipos de emergencia continúan evaluando los daños mientras la población permanece en alerta siguiendo las recomendaciones oficiales.

Fotos tras el poderoso impacto…

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