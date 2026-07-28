Jefe de OpenAI detalla cómo se vuelve “adicto” a TikTok

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, reveló en una entrevista con el pódcast Relentless que, aunque creía tenerlo todo bajo control, no se dio cuenta de que empezaba a pasar cada vez más tiempo en TikTok.

Altman explicó que nunca había usado la aplicación, pero decidió obligarse a conocerla mientras OpenAI desarrollaba Sora, una plataforma de videos generados por inteligencia artificial con un formato similar al de la compañía china. El proyecto terminó siendo abandonado.

Al principio, el empresario quedó fascinado con la plataforma: “Me encantó TikTok. Realmente pensé que era genial”.

El directivo creyó que podía controlar el tiempo que dedicaba a la aplicación y limitar su uso a diez minutos antes de dormir. Sin embargo, una noche permaneció conectado durante una hora y, un sábado por la tarde, pasó cerca de tres horas en el sofá viendo videos.

“Lo estaba disfrutando en ese momento, como una droga, pero podía darme cuenta de que era malo para mí”, reconoció Altman. Después consiguió reducir temporalmente el uso de TikTok a entre cinco y diez minutos por noche, pero finalmente decidió que era suficiente.

“Eliminé TikTok porque era demasiado poderoso”, aseguró el jefe de OpenAI.

¿Por qué resulta tan difícil dejar de escrolear?

La capacidad de TikTok para atrapar al usuario tiene una explicación. El desplazamiento infinito activa el circuito de recompensa del cerebro de forma similar a una máquina tragamonedas: nunca se sabe cuándo aparecerá el siguiente contenido gratificante. No engancha solo lo que aparece en la pantalla, sino la expectativa de encontrar algo mejor. Incluso si gran parte del contenido es mediocre, el sistema de recompensa queda atrapado en ese mecanismo y hace que las personas continúen desplazándose.