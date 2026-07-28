Tren con sustancia química descarrila en México

El descarrilamiento de varios vagones de un tren de carga de Ferromex, ocurrido el domingo en la localidad de Naco, estado de Sonora, provocó un derrame de 59.000 litros de hidrosulfuro de sodio, informó este lunes la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México, anunciando la emergencia ambiental.

Actualmente se están llevando a cabo acciones de inspección, vigilancia y evaluación para determinar la extensión de las afectaciones al medioambiente y verificar el cumplimiento de las medidas de respuesta de la empresa responsable.