Laura Fernández Delgado gana la presidencia en Costa Rica

Laura Fernández Delgado, virtual presidenta electa de Costa Rica, según los resultados preliminares de la elección de este domingo, es una politóloga que saltó a la primera línea política como una de las funcionarias más influyentes del Gobierno de Rodrigo Chaves, donde se desempeñó como ministra de Planificación y luego como jefa de Gabinete, dos cargos desde los que coordinó políticas económicas y reformas administrativas, según reconstruye la prensa local.

Nacida en Puntarenas el 4 de julio de 1986, desarrolló su carrera como asesora legislativa y funcionaria vinculada a proyectos de reforma del Estado, hasta que en 2022 fue convocada al gabinete de Chaves. Desde allí se convirtió en una de las funcionarias más visibles del Gobierno, encargada de coordinar políticas administrativas y de impulsar cambios institucionales, entre ellos la denominada Ley Jaguar, una iniciativa destinada a limitar controles sobre la obra pública que finalmente fue frenada por la Justicia por inconstitucional.

A sus 39 años, lidera el Partido Pueblo Soberano (PPSO), un espacio liberal en lo económico y conservador en lo social, que ha ganado adeptos en Costa Rica bajo un modelo populista de derecha. En sus redes sociales, Laura Fernández se define como mamá y esposa, y asegura que su vida está “guiada por Dios”.

Formación académica y carrera en el aparato estatal

Graduada en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica y con posgrado en Políticas Públicas y Gobernabilidad Democrática, marcó toda su trayectoria dentro del sector público antes de saltar a la arena política. En 2018, fue candidata a vicepresidenta del legislador Mario Redondo (Unidad Social Cristiana), con quien anteriormente trabajó como asesora, según Semanario Universidad. En 2022, quedó a cargo del Ministerio de Planificación del Gobierno de Chaves.

Por su perfil profesional, Fernández fue presentada por el oficialismo como una gestora eficiente del aparato estatal y una de las arquitectas del plan de ajuste y modernización impulsado por Chaves, lo que la convirtió en su principal heredera política.

Ideología y programa de continuidad oficialista

Su candidatura representa al sector oficialista de centroderecha, con un discurso centrado en orden fiscal, seguridad ciudadana, atracción de inversiones y reformas institucionales, una línea que busca profundizar el rumbo del actual Gobierno, que tendrá un peso mayor en la Asamblea Legislativa.

En medio de una creciente preocupación por el aumento de la delincuencia en el país, una de las propuestas más polémicas de la presidenta electa durante la campaña fue la suspensión temporal de las garantías individuales como herramienta para combatir la criminalidad. También propone reformas en el sistema judicial y organismos de seguridad. “De nada sirve tener un policía en cada esquina, si en el Poder Judicial liberan a los detenidos en 24 horas. La Asamblea Legislativa debe aprobar las reformas y leyes necesarias para corregir lo que no está funcionando bien”, afirmó días atrás en un mensaje de X.

Campaña superada

En la recta final hacia las urnas, videos difundidos por CR Hoy la mostraron bailando en una fiesta mientras se desarrollaba un debate presidencial —en la mayoría de los cuales declinó participar— y reconociendo negociaciones políticas con sectores evangélicos, episodios que generaron cuestionamientos sobre su estilo y su estrategia electoral.

Laura Fernández: “Costa Rica ha votado por la continuidad del cambio” pic.twitter.com/qSRdsYYr8F — TD Más (@tdmascrc) February 2, 2026

Delgado también fue cuestionada por evadir respuestas sobre los señalamientos que rodean a su candidato a diputado por Alajuela, José Miguel Villalobos, abogado cercano al presidente Rodrigo Chaves, defensor de narcotraficantes y con una deuda superior a 300 millones de colones (unos 600.000 dólares) con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), según reportes de medios locales. También recibió críticas por respaldar la candidatura de Marta Esquivel, imputada en el denominado caso ‘Barrenador’ por delitos de corrupción y señalada por negarse a devolver sobresueldos percibidos durante su paso por la CCSS.

Pese a las controversias, Fernández logró consolidarse como la figura mejor posicionada del oficialismo, capitalizando la alta popularidad del presidente Chaves y presentándose como una dirigente técnica convertida en líder política, en una elección marcada por el deseo de continuidad frente a una oposición fragmentada.