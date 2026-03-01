La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que lanzó cuatro misiles contra el portaaviones norteamericano Abraham Lincoln

La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado este domingo el haber lanzado al menos cuatro misiles contra el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, en una escalada bastante significativa del conflicto que estalló el pasado sábado con los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Teherán. El anuncio viene a ser la primera vez que Irán ataca de manera más directa a uno de los buques insignia de la armada estadounidense desde el inicio de la operación.

El Abraham Lincoln había llegado a la región en el mes de enero junto a tres destructores de misiles guiados para reforzar la presencia naval de os EEUU durante las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear.

El portaaviones forma parte de un despliegue masivo que suma más de 10.000 soldados adicionales en la zona y que incluye también al USS Gerald R. Ford —el mayor portaaviones del mundo—, actualmente en el Mediterráneo con cuatro destructores de escolta.

El ataque ocurre en el marco de la llamada Operación Promesa Honesta 4, en la que los Guardianes de la Revolución ya llevan lanzadas al menos ocho oleadas de misiles y drones contra Israel y bases militares estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Qatar.

El ejército estadounidense había informado hasta ahora daños mínimos y ninguna baja a pesar de “cientos de ataques con misiles y drones iraníes”, pero el impacto del ataque contra el Abraham Lincoln no fue confirmado de forma inmediata por Washington.

