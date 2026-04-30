Ejército de EE.UU. publica y borra las fotos del misil hipersónico Dark Eagle

Nuevas imágenes del sistema de armamento hipersónico estadounidense Dark Eagle han salido a la luz, aunque por poco tiempo: el Ejército estadounidense pronto las borró sin dar explicación alguna, reporta Defence Blog.

Aunque las fotos desaparecieron, terminaron difundidas en Internet, alimentando especulaciones entre analistas y observadores de defensa sobre el motivo real de su repentina eliminación. El incidente llamó la atención por tratarse de un programa altamente sensible, asociado a una de las capacidades de golpeo a larga distancia más avanzadas del arsenal estadounidense.

A falta de explicaciones del Ejército de EE.UU. sobre la retirada de las fotos, se podrían contemplar varias hipótesis: desde un simple error de publicación hasta consideraciones de seguridad operativa por detalles visibles en la configuración del sistema.

Con un proyectil de unos 10 metros de largo y 88 centímetros de diámetro, Dark Eagle es la munición más grande del inventario del Ejército estadounidense. Tiene un alcance de unos 3.500 kilómetros, lo que permite cubrir amplias zonas del territorio de posibles adversarios desde posiciones relativamente seguras.

Fue diseñado para poder dispararse tanto desde un lanzador terrestre móvil como desde submarinos de la clase Virginia o destructores de la clase Zumwalt de la Armada de EE.UU.

Impulsado por un propulsor de dos etapas, el misil alcanza velocidades superiores a Mach 5 y recorre distancias mayores de 1.700 millas náuticas (unos 3.150 kilómetros) en menos de 20 minutos.