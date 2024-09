Lo que dijo el Líder supremo de Irán tras muerte del jefe de Hezbolá

Alí Jameneí describió las acciones del Gobierno israelí en el conflicto en la Franja de Gaza como una política “miope” e “insensata”.

El líder supremo de Irán, Alí Jameneí, condenó este sábado la violencia de Israel contra “personas desarmadas” en el Líbano y describió los ataques como el reflejo de “la naturaleza salvaje” del Gobierno israelí, que no ha aprendido de sus acciones “criminales” tras un año de la guerra en la Franja de Gaza.

“La banda terrorista que gobierna el régimen sionista no ha aprendido de su guerra criminal de un año en Gaza y no entiende que la masacre de mujeres, niños y civiles no puede afectar a la sólida estructura de la resistencia ni doblegarla”, dijo en una declaración, tras los ataques a la capital libanesa, Beirut, que acabaron con la vida del jefe de Hezbolá, Hassan Nasrallah.

Jameneí describió las acciones del Gobierno israelí en el conflicto en Gaza como una política “miope” e “insensata” de sus dirigentes, afirmando que la agresión en curso en el Líbano es parte de la misma estrategia equivocada.

“Los criminales sionistas deben saber que son demasiado débiles para poder infligir un daño significativo a la sólida estructura de Hezbolá del Líbano”, aseguró.

El líder iraní también afirmó que todas las fuerzas de resistencia apoyan al movimiento libanés y, lideradas por Hezbolá, determinarán el destino de la región.

Al mismo tiempo, recordó que el grupo chiita “enorgulleció” al Líbano en un tiempo en “que los soldados del régimen de ocupación avanzaban hacia Beirut”. “Hoy también, por la gracia y el poder de Dios, el Líbano hará que el enemigo transgresor y malicioso se arrepienta de sus acciones”, agregó.

Las Fuerzas de Defensa de Israel comunicaron este sábado que mataron al líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, en un ataque aéreo en el sur de Beirut el viernes.