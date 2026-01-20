México realiza entrega masiva de criminales a los EE.UU.

México trasladó este martes a EE.UU. a 37 “operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país”, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana mexicano, Omar García Harfuch.

En un mensaje en X, García Harfuch mencionó que la acción se efectuó “con pleno respeto a la soberanía nacional”, bajo los mecanismos de cooperación que mantienen con EE.UU.

En ese contexto, detalló que en el intercambió “se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte” para los presos.

“Dichas personas fueron llevadas a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas”, detalló.

Aunque no dio nombres, medios locales apuntaron que entre los reos sobresalen, entre otros, Ricardo González Sauceda, alias ‘el Ricky’, líder regional del Cártel del Noreste; y Armando Gómez Núñez, alias ‘Delta1’, líder de ‘Los Deltas’, perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esta mañana el @GabSeguridadMX trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país.

La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno… pic.twitter.com/rBqfVvIIDZ — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 20, 2026

Con esta entrega, “ya son 92 criminales de alto impacto enviados a EE.UU. en esta administración que ya no podrán generar violencia en nuestro país”, puntualizó el secretario de Seguridad.

Estos envíos los inauguraron hace casi un año, el 27 de febrero de 2025, cuando trasladaron a Rafael Caro Quintero, exlíder del Cartel de Guadalajara que era reclamado por la Justicia estadounidense desde hace más de tres décadas.