México realiza entrega masiva de criminales a los EE.UU.

El secretario de Seguridad, García Harfuch, afirmó que se llevó a cabo con "el compromiso de no solicitar la pena de muerte" para ellos.

Por Redaccion Central
Foto tomada durante el traslado de 37 criminales a EE.UU. el 20 de enero de 2026

México trasladó este martes a EE.UU. a 37 “operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país”, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana mexicano, Omar García Harfuch.

En un mensaje en X, García Harfuch mencionó que la acción se efectuó “con pleno respeto a la soberanía nacional”, bajo los mecanismos de cooperación que mantienen con EE.UU.

En ese contexto, detalló que en el intercambió “se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte” para los presos.

“Dichas personas fueron llevadas a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas”, detalló.

Aunque no dio nombres, medios locales apuntaron que entre los reos sobresalen, entre otros, Ricardo González Sauceda, alias ‘el Ricky’, líder regional del Cártel del Noreste; y Armando Gómez Núñez, alias ‘Delta1’, líder de ‘Los Deltas’, perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Con esta entrega, “ya son 92 criminales de alto impacto enviados a EE.UU. en esta administración que ya no podrán generar violencia en nuestro país”, puntualizó el secretario de Seguridad.

Estos envíos los inauguraron hace casi un año, el 27 de febrero de 2025, cuando trasladaron a Rafael Caro Quintero, exlíder del Cartel de Guadalajara que era reclamado por la Justicia estadounidense desde hace más de tres décadas.

