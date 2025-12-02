Nasralla lleva la delantera sobre Asfura en el último reporte oficial del conteo electoral

El Consejo Nacional Electoral (CNE), ha presentado más datos sobre las actas escrutadas en donde el nuevo conteo el candidato liberal, Salvador Nasralla ha logrado una ventaja por primera vez al candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura con el 60 por ciento.

En las imágenes se puede ver que Salvador Nasralla lleva más de 780 mil 704 votos, varios sectores aluden que de momento están metiendo actas de Cortés y por ende ha tomado la delantera hasta este momento.

Cabe señalar que los resultados se van actualizando constantemente y las votaciones se mueven minuto a minuto.

El presidenciable nacionalista lleva una cantidad de 778 mil 246, una diferencia muy mínima que también puede remontar en cualquier momento, por lo que los resultados de no tener un porcentaje alto escrutado no se declararán nada oficial.

Mientras que Rixi Moncada sigue rezagada en el tercer puesto con 375 .682 votos, ya no está en contienda y solamente queda entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla.

De momento el CNE está ingresando bastantes actas, por lo que los resultados se encuentran variando en el sistema presidencial y los cambios serán constantes.