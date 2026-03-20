NBC: EE.UU. acelera el despliegue de miles de tropas en Oriente Medio

EE.UU. está acelerando el despliegue de miles de infantes de marina y marineros adicionales en Oriente Medio, informó este viernes NBC News citando a personas familiarizadas con la decisión.

De acuerdo con las fuentes, la 11.ª Unidad Expedicionaria de Marines, integrada por al menos 2.200 efectivos, partirá desde San Diego (California) en los próximos días, antes de lo previsto. Asimismo, mencionaron que el contingente se desplegará a bordo del USS Boxer, un buque de asalto anfibio, y podría esta acompañado por uno o dos barcos adicionales. Esto implicaría también el traslado de varios miles de marineros.

Por su parte, el canal Newsmax reportó, citando a oficiales estadounidenses, que marineros e infantes de marina acortaron su licencia tras completar su entrenamiento para acelerar su despliegue. Además, señaló que el USS Boxer se sumará al USS Tripoli, ya en ruta hacia Oriente Medio. Ambos buques pueden lanzar misiles Rolling Airframe y Sea Sparrow, y operar aeronaves como F-35, AV-8 Harrier, Osprey y diversos helicópteros.

¿Por qué los despligues?

En paralelo, Reuters indicó que los despliegues de tropas ofrecerían a la Casa Blanca más alternativas estratégicas con respecto al conflicto con Irán. La evaluación incluye distintos escenarios de intervención y expansión de las operaciones militares.

Según fuentes citadas por la agencia, entre las opciones consideradas figura garantizar el tránsito seguro de petroleros a través del estrecho de Ormuz, una tarea que recaería principalmente en fuerzas aéreas y navales. No obstante, fuentes indicaron que también se contempla la posibilidad de desplegar tropas en la costa iraní como parte de un esfuerzo más amplio para asegurar la zona.