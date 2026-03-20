“No hay nadie con quién hablar, y así nos gusta”: Trump tras la eliminación de líderes iraníes

Luego de la eliminación de autoridades en Irán, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha afirmado que en la nación persa “no hay nadie con quien hablar”, agregando que le gusta que sea así.

“Sus líderes ya no están. El siguiente grupo de líderes ya no está. Y el siguiente grupo de líderes, en su mayoría, tampoco”, declaró el mandatario.

En este sentido, afirmó que ahora nadie quiere pasar a liderar Irán. “Nos resulta difícil hablar con ellos, porque no hay con quién hablar. No tenemos a nadie con quien hablar. Y ¿saben qué? Nos gusta que sea así”, aseguró.

“Podríamos haberlos utilizado”: Sobre los destruidos buques militares de Irán

“Cuando mencioné la armada que acabábamos de destruir, dije: ‘¿Son buenos barcos?’. ‘Sí, son magníficos barcos’. Entonces dije: ‘¿Por qué no los salvamos? Podríamos haberlos utilizado nosotros mismos'”, declaró, generando risas en la Casa Blanca.

Videos de destrucción de buques, lanchas misileras y submarinos de Armada iraní en Golfo Pérsico…

En el acto de entrega anual del Trofeo del Comandante en Jefe al mejor equipo de fútbol americano universitario, realizado entre las academias del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, Trump sostuvo que los iraníes “no tenían idea” de cómo usarlos.

“La diferencia era que ellos no sabían cómo usarlos, ¿verdad general? Ellos no sabían cómo usarlos. No tenían idea”, insistió Trump.