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Olas de tsunami azotan Filipinas tras el fuerte terremoto

Previamente, un sismo de magnitud 7,8 sacudió la provincia de Sarangani.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Terremoto en General Santos, Filipinas, el 8 de junio de 2026.

Olas de tsunami se registraron este lunes en varias localidades de Filipinas tras el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la provincia de Sarangani, informó el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs).

Según la institución la altura de las olas del tsunami varía, llegando a alcanzar 1,4 metros por encima de la marea normal.

Entre las localidades afectadas por las fuertes olas se encuentran Maasim, Kiamba, Kalamansig y Mati.

El sismo tuvo una profundidad de 35 kilómetros y su epicentro se localizó a unos 20 kilómetros al sur de la isla de Mindanao. Al menos 12 personas han muerto y más de 200 resultaron heridas.

El Sistema de Alerta de Tsunamis de EE.UU. emitió alertas para las costas de Filipinas, Indonesia, Palaos, Estados Federados de Micronesia, Taiwán y Papúa Nueva Guinea.

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