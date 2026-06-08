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Google Maps elimina imágenes de presuntos hombres armados en Sinaloa tras hacerse virales

Las fotografías mostraban a civiles armados interceptando un vehículo de Google Street View en la comunidad de Los Algodones.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

En la imagen los sicarios captados en una de las temas del vehículo de Google.

CULIACÁN, Sinaloa- Google Maps retiró las imágenes que mostraban a presuntos hombres armados interceptando un vehículo de Google Street View en la comunidad de Los Algodones, cerca de Mojolo, Sinaloa, luego de que se viralizaran en redes sociales.

Según reportes, los civiles armados aparecían deteniendo el auto de la plataforma de mapeo. Tras la amplia difusión, la compañía eliminó las capturas y ya no es posible visualizar ese punto específico.

Mientras tanto, este mismo día usuarios reportaron otra imagen similar en el poblado de Laguna Colorada, Sinaloa, donde también aparecen presuntos hombres armados. Esta captura se ha difundido rápidamente en redes sociales y no se descarta que Google proceda a eliminarla en las próximas horas.

Esta publicación es de carácter informativo y periodístico.

FOTOS: Google Street View capta su propio “retén”: Civiles armados interceptan vehículo en Culiacán

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