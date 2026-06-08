Israel suspende sus ataques contra Irán a petición de Trump, pero los mantendrá en el Líbano

Tras la exigencia de un alto el fuego por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, en medio del continuo intercambio de ataques entre Israel e Irán, Tel Aviv ha suspendido sus incursiones contra el país persa, según declaró un alto funcionario israelí a Channel 12.

Sin embargo, el Gobierno israelí ha decidido que los bombardeos contra el sur del Líbano continuarán durante los próximos días.

Momentos antes, otro medio israelí, Channel 14, reportó que Trump habló por teléfono con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Mantuvieron la conversación después de que las fuerzas de Irán anunciaran el cese de sus operaciones militares contra el país hebreo.

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