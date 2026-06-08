Escalada militar entre Israel e Irán hace más compleja la estrategia de Trump para alcanzar un acuerdo de paz definitivo

WASHINGTON.- Antes de viajar a Nueva York para asistir a las finales de la NBA, el presidente Donald Trump tiene previsto sostener una extensa reunión en la Casa Blanca con sus principales asesores para analizar la situación del conflicto entre Israel e Irán.

Trump favorece una solución diplomática, pero la posición renuente del régimen iraní impulsa la estrategia militar del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El mandatario estadounidense exige a Irán el desmantelamiento completo de su programa nuclear, la apertura del estrecho de Ormuz, la limitación de su capacidad para fabricar misiles balísticos y el cese del apoyo a grupos como Hezbollah y los hutíes.

Por su parte, Irán, a través de Mojtaba Khamenei, rechaza estas condiciones y exige el levantamiento de sanciones financieras, la liberación de 25.000 millones de dólares en fondos congelados y que Israel detenga su ofensiva contra Hezbollah.

En este contexto, Israel firmó un cese al fuego con Líbano que podría debilitar significativamente a Hezbollah. Irán, sin embargo, habría influido para que el grupo rechazara el acuerdo, lo que derivó en la última escalada militar.

Trump exigió públicamente un “alto el fuego inmediato” entre Israel e Irán a través de su red Truth Social, señalando: “Israel e Irán deben dejar de ‘disparar’ de inmediato”.

Tras este llamado, Netanyahu ordenó a las Fuerzas de Defensa de Israel suspender la ofensiva aérea contra objetivos militares e instalaciones petroleras en Irán. Mientras, el presidente iraní Masud Pezeshkian respondió que “la defensa y la diplomacia son los dos pilares del poder nacional”.

Trump se reunirá en el Salón Oval con el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y otros altos funcionarios para definir la estrategia que permita alcanzar un acuerdo de paz en Medio Oriente.