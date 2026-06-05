OMS anuncia un plan a gran escala para combatir el ébola

Un plan de seis meses dotado con 580 millones de dólares para combatir el ébola y contener el brote actual fue anunciado este viernes por el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó Reuters.

La estrategia conjunta con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África se desarrollará de junio a noviembre. “No partimos de cero; este plan se basa en brotes anteriores y emergencias sanitarias recientes”, señaló el jefe de la organización.

El director general subrayó que controlar el ébola requiere de compromiso político, financiamiento sostenido y la participación de las comunidades.