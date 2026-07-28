País latinoamericano ha emitido alerta sanitaria por hantavirus

El Ministerio de Salud de Chile declaró este martes la alerta sanitaria en casi todo el país por hantavirus, una medida que califican como “preventiva” y que ejecutan para fortalecer la respuesta del sistema sanitario frente al aumento de la letalidad del virus este 2026.

“Hasta la semana pasada se registraban 46 contagios y 18 fallecidos, lo que representa una letalidad del 39 %”, informó la subsecretaria de Salud Pública, doctora Alejandra Pizarro.

Según la información de la institución divulgada en X, la medida entra en vigor desde el 31 de julio desde la provincia de Atacama hasta la región de Magallanes. Solo Antofagasta, Iquique (Tarapacá) y Arica quedan fuera de la zona cubierta por la alerta.

Las autoridades instan a la ciudadanía a estar atentos ante síntomas como fiebre, dolor muscular intenso y dificultad respiratoria, especialmente en personas que hayan visitado recientemente o vivan en zonas rurales o semirurales.