Portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní muere en un ataque de EE.UU. e Israel

El portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), general de brigada Ali Mohammad Naeini, ha sido eliminado tras un ataque estadounidense-israelí, informó este viernes Mehr citando al CGRI.

“El dedicado servicio de este valiente y diligente comandante durante más de cuatro décadas en los ámbitos de la salvaguarda de la Revolución Islámica, particularmente en el ámbito de la propaganda durante la guerra impuesta de ocho años [con Irak], la documentación y narración de la Defensa Sagrada, y como portavoz del Cuerpo durante los últimos dos años […] ha grabado una imagen distinguida y perdurable de él en la historia de la yihad y el sacrificio personal”, manifestó el organismo.

El Cuerpo destacó que los modelos elaborados por Naeini en el ámbito de la ‘guerra blanda’ servirán de guía para los funcionarios iraníes durante “la guerra cognitiva contra los imperialistas”. “Saludamos el alma triunfante de ese valiente, audaz y sincero comandante, y en honor a su incansable heroísmo y al de su hermano mártir”, señaló.

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Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron que eliminaron a Naeini en un ataque, calificándolo del “principal propagandista del CGRI”. “En su cargo, Naini difundió la propaganda terrorista del régimen entre sus aliados en todo Oriente Medio con el fin de influir y promover ataques terroristas contra el Estado de Israel desde diferentes frentes”, reza el comunicado de las FDI.