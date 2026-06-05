Putin se pronuncia sobre la carta abierta de Zelenski pero en vez de pedir la paz llama a ampliar la guerra

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se ha pronunciado durante la ronda de preguntas de la sesión plenaria del Foro Económico Internacional de San Petersburgo la carta abierta del líder del presidente ucraniano, Vladímir Zelenski.

El mandatario dijo que su portavoz le mostró la carta de Zelenski y que la miró “por encima”, pero que, aun así, se fijó en algunas cosas.

“La primera es que el autor de la carta mencionó mi edad. Bueno, ¿qué se puede decir? Claro que todo el mundo debe pensar en la edad. Pero me parece que, a mi edad, y también a edades más avanzadas, muchos otros dirigentes políticos desempeñan sus funciones, y algunos son mayores que yo”, indicó.

“Lo principal no es la edad. Sin duda, eso también es importante, pero lo principal no es la edad, sino la capacidad y la aptitud para trabajar”, subrayó.

“La usurpación del poder es un delito”, agregó sobre Zelenski, sin tomar en cuenta que dentro del territorio ruso es imposible ser opositor.

La segunda cuestión a la que se refirió Putin fue la alusión al líder Zelenski al tiempo que el presidente ruso lleva en el poder. En respuesta, Putin afirmó que el tiempo de permanencia en el poder en cargos electivos es “una cuestión importante”.

“Por supuesto, hay que ir a las elecciones, no hay que tener miedo de ir a las elecciones y hay que actuar siempre dentro del marco de la Constitución, porque si se mantiene el poder fuera del marco de la Constitución, eso se llama usurpación del poder, es un delito”, dijo.

“Por eso no hay que tener miedo. Hay que ir a las elecciones. Se lo aconsejo a todos”, añadió, en aparente referencia al propio Zelenski, cuyo mandato como presidente de Ucrania expiró en mayo de 2024.

Además, el mandatario ruso criticó que hace poco “en Ucrania se hablaba de que las elecciones tendrían lugar pronto, y de repente dejaron de hablar de ello”.