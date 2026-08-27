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Tensión en Ceuta: Protestas por la crisis migratoria interrumpen un directo televisivo con insultos a Pedro Sánchez

Un grupo de vecinos, que manifestaba su descontento por la situación que afecta a la ciudad autónoma desde finales de julio, obligó a cortar la transmisión de una reportera al grito unísono de "¡Pedro Sánchez, hijo de puta!".

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Vecinos de Ceuta se concentran para protestar por la presión migratoria en la zona. La indignación ciudadana derivó este martes en la interrupción forzada de una cobertura periodística en vivo debido a las protestas dirigidas contra el Ejecutivo nacional.

La creciente crispación social en Ceuta debido a la crisis migratoria se trasladó este martes a las pantallas de televisión. Un enlace informativo en directo conducido por una reportera tuvo que ser interrumpido de forma abrupta debido a la irrupción de un grupo de manifestantes locales que comenzaron a increpar y lanzar duros insultos dirigidos contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La agitación en el lugar del reporte fue incrementándose rápidamente, impidiendo el normal desarrollo del trabajo periodístico, al punto de que el informativo se vio obligado a cortar la emisión del bloque de manera inmediata. Entre la multitud congregada se encontraban vecinos ceutíes de diversas edades —incluyendo mujeres y niños— que gritaban de forma coordinada en coro: “¡Pedro Sánchez, hijo de puta!”.

Este tenso episodio se produjo en el marco de una concentración espontánea de residentes que protestaban activamente por lo que consideran una deficiente gestión de la crisis migratoria. Dicha problemática ha golpeado con fuerza a la ciudad autónoma desde finales del pasado mes de julio, generando un clima de descontento vecinal que ha terminado por desbordar los espacios públicos y de cobertura mediática.

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