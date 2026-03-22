Tras “la muerte de Irán” Trump menciona al mayor “enemigo” de EE.UU.

Donald Trump se refirió este domingo al siguiente “enemigo” de su Administración tras la autoproclamada derrota de Irán en el conflicto armado.

“Ahora, con la muerte de Irán, el mayor enemigo de Estados Unidos es la izquierda radical, el Partido Demócrata”, escribió en su cuenta de Truth Social, tachando a los demócratas de “sumamente incompetentes”.

Con apoyo político bajo

Varios miembros del Partido Demócrata han criticado la guerra en curso, en un momento en que el Pentágono ha pedido a la Casa Blanca que apruebe una solicitud de más de 200.000 millones de dólares al Congreso para costear el conflicto.

Aún no está claro cuánto dinero finalmente la Casa Blanca decidirá pedir a los legisladores, pero es muy posible que la iniciativa —liderada por el subsecretario de Defensa, Steven Feinberg— desate una fuerte “batalla política” en el Congreso debido al escaso apoyo público y las duras críticas de los demócratas, informa The Washington Post.

¿Está Irán derrotado a como lo afirma Trump?

Entre tanto, los propios servicios de inteligencia de Estados Unidos han aceptado que no existen indicios claros de que el Gobierno iraní esté al borde del colapso, detalla Axios.

El director de la CIA, John Ratcliffe, y el jefe de la Agencia de Inteligencia de Defensa, el general James Adams, comunicaron a los legisladores que, si bien Irán enfrenta una crisis de mando y control, aún no hay evidencias de una caída inminente del Gobierno.