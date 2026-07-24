Trump alerta a que si Rusia y China vende armas a Irán “sería muy perjudicial para ellos”

Donald Trump advirtió a Rusia y China que “sería muy perjudicial” que vendieran armas a Irán. Al mismo tiempo, aseguró que cree que ninguno de los dos países participa en la guerra de EE.UU. contra la República Islámica.

“Dos países importantes de los que se suele hablar en relación con Irán, en mi opinión, no participan. Si lo hicieran, sería muy perjudicial para ellos; sin duda, no les convendría”, escribió el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social.

“El presidente Xi, en nuestra reciente reunión en Pekín, China, me dijo que bajo ninguna circunstancia entregaría ni vendería armas a la República Islámica de Irán, y esa declaración incluía a las empresas chinas. Considerando nuestra relación, le creo y, además, le estoy haciendo un gran favor”, manifestó.

Y siguió: “De igual manera, el presidente Putin, a pesar de la terrible guerra que se libra en Ucrania (la relación se mantiene, al igual que con el presidente Zelensky), me dijo que no vendería armas a Irán. Él entiende que no vendo armas a Ucrania, sino a los países de la OTAN. Ellos pagan el precio completo, y desconozco cómo se distribuyen esas armas”.

Los dichos de Trump se producen luego de otra jornada de ataques cruzados entre EEUU e Irán. El Ejército iraní lanzó una nueva ola de ataques este viernes por la madrugada contra instalaciones militares en Bahréin y Jordania en respuesta al último bombardeo por parte del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el decimotercero desde la reanudación de la guerra.