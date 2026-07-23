Corea del Sur cambia su política hacia la RPDC

El ministro de Unificación de Corea del Sur, Chung Dong-young, declaró el jueves que el Gobierno ha abandonado su enfoque centrado en la desnuclearización de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), adoptando en su lugar una política de “paz primero”, informo la agencia Yonhap.

“La razón es que Corea del Norte continúa avanzando en su programa nuclear incluso en este momento”, señaló el ministro.

Chung indicó que las autoridades están trabajando en una estrategia que contemple beneficios recíprocos si el país vecino detiene la fabricación de nuevos arsenales nucleares.

Anteriormente, el líder norcoreano Kim Jong-un afirmó que las políticas de Estados Unidos y el incremento de su capacidad militar exigen que su nación perfeccione sus armamentos. Así, ordenó continuar sin pausa el aumento de los activos de defensa “con el objetivo de alcanzar un nivel que pueda superar al mundo”.