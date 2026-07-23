La condición de Trump a Arabia Saudita para aprobar el acuerdo nuclear

El presidente de EE.UU., Donald Trump, develó este jueves la condición que le impuso a Arabia Saudita para aprobar el acuerdo que le proporcionaría al reino la capacidad de enriquecer uranio para su programa nuclear civil.

“El acuerdo nuclear civil (¡sin enriquecimiento de material!) que se está negociando entre el Departamento de Energía de EE.UU. y Arabia Saudita, y que se refiere únicamente a usos no militares como los que ya tienen Irán y los Emiratos Árabes Unidos (entre otros), será aprobado, pero está totalmente sujeto a que Arabia Saudita se adhiera a los muy respetados y exitosos Acuerdos de Abraham”, escribió en Truth Social.

Según el mandatario, su país no se opone a las instalaciones nucleares civiles sin enriquecimiento de uranio.

Las afirmaciones de Trump sobre el acuerdo se producen en plena guerra contra Irán, al que acusa de querer desarrollar armas nucleares, pese a que Teherán insiste en que su programa de enriquecimiento de uranio tiene fines pacíficos, algo que ha sido confirmado en reiteradas ocasiones durante las inspecciones del OIEA.

Los Acuerdos de Abraham son una serie de tratados mediados por Washington en 2020 que buscan establecer relaciones diplomáticas, comerciales y de seguridad entre Israel y varios países árabes.