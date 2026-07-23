Investigadores estadounidenses analizan si Moscú proporcionó inteligencia o tecnología para mejorar la precisión de drones Shahed-136

Washington, Estados Unidos – Investigadores estadounidenses sospechan que Rusia pudo haber ayudado a Irán en ataques contra instalaciones de la CIA en el Golfo Pérsico, según informa Reuters.

Según cuatro fuentes familiarizadas con la investigación, Moscú pudo haber proporcionado a Teherán inteligencia o tecnología, incluido el sistema de navegación por satélite Comet-M, que, según se informa, mejoró la precisión de los drones Shahed-136.

En marzo, los ataques tuvieron como objetivo la estación de la CIA en la Embajada de Estados Unidos en Riad y una instalación de la CIA en Irak. Un dron atravesó el muro del complejo diplomático, mientras que otro explotó en su interior.

La investigación aún no ha llegado a conclusiones definitivas. Sin embargo, los analistas señalan la cooperación militar y tecnológica de larga data entre Moscú y Teherán, así como su interés común en debilitar la influencia estadounidense.