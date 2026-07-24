Irán ataca hangares de aeronaves y alojamientos de tropas en su nueva represalia contra EE.UU.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) anunció este viernes que la base aérea estadounidense de Sheikh Isa, en Baréin, fue alcanzada en su último ataque de represalia.

En detalle, el órgano militar señaló que, en el marco de una nueva fase de la operación Saeqeh (Relámpago), drones de ataque Arash alcanzaron tanques de combustible, almacenes de equipos, grandes hangares y las viviendas de las fuerzas estadounidenses.

Además, el CGRI precisó que la base aérea de Al Azraq, en Jordania, fue otro blanco de sus bombardeos. Allí se atacaron hangares de aeronaves y de mantenimiento, así como los destacamentos de los soldados.

Horas antes, una lluvia de bombardeos estadounidenses sacudió el territorio de la República Islámica. Según informes preliminares, los ataques tuvieron lugar entre las 3:15 y las 3:40 en las localidades de Khandab, Taft y Shirkuh (provincia de Yazd), Anarak (Isfahán), Borujerd (Lorestán), Jask (Hormozgan) y Konarak (Sistán y Baluchistán), recoge Tasnim.

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A su vez, el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) informó que había efectuado la 13.ª ronda consecutiva de bombardeos contra Irán. Los bombardeos se dirigieron contra centros de mando, almacenes de drones, redes de comunicaciones, puestos de vigilancia costera y capacidades marítimas de la Guardia Revolucionaria Islámica, afirmó el organismo.