Lluvia de bombardeos estremece Irán durante potente ofensiva nocturna de EE.UU.

En medio de una nueva ola de bombardeos de EE.UU. contra Irán, fuertes explosiones sacudieron la noche del 23 al 24 de julio múltiples puntos de la nación persa.

Según informes preliminares, los ataques tuvieron lugar entre las 3:15 y las 3:40 en las localidades de Khandab, Taft y Shirkuh (provincia de Yazd), Anarak (Isfahán), Borujerd (Lorestán), Jask (Hormozgan) y Konarak (Sistán y Baluchistán), recoge Tasnim.

🎥 Toma del ataque estadounidense sobre la ciudad de Ahvaz en el sur de #Irán pic.twitter.com/zzwTGrhjVV — Planeta Informativo (@planetainfoLA) July 24, 2026



Mientras, la agencia IRNA reportó explosiones al sur de las ciudades de Jorramabad (Lorestán) y Firuzabad (Fars).

Por su parte, Valiollah Hayati, vicegobernador de la provincia de Juzestán para asuntos de seguridad, comunicó a Mehr que las afueras de las localidades Andimeshk y Omidiyeh fueron blanco de ataques con misiles por parte del Ejército de EE.UU. La ofensiva no causó víctimas ni heridos. Además, fueron bombardeadas las zonas residenciales de Ahvaz, donde cuatro personas murieron y otras cinco resultaron heridas.

🎥 Ataques estadounidenses en zonas en la ciudad de Ahvaz, en el sur de #Irán pic.twitter.com/OvSSmWkzZy — Planeta Informativo (@planetainfoLA) July 24, 2026

A su vez, el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) informó que había efectuado la 13.ª ronda consecutiva de bombardeos contra Irán. La operación, que comenzó a las 18:45 hora del este de EE.UU., finalizó a las 21:00 del 23 de julio, y los bombardeos se dirigieron contra centros de mando, almacenes de drones, redes de comunicaciones, puestos de vigilancia costera y capacidades marítimas de la Guardia Revolucionaria Islámica, afirmó el organismo.