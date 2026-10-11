Trump celebra el Día de Colón: “Las estatuas vuelven más magníficas que nunca”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deseó en Truth Social un feliz Día de Colón a todos, particularmente, a la “gran comunidad italoamericana, que estuvo obligada a sufrir mientras los ‘dumócratas’ [combinación de ‘dumb’ (tonto) y demócratas], socialistas y comunistas de izquierda radical destrozaban nuestras ciudades y villas derribando casi todas las bonitas estatuas de Cristóbal Colón”.

El mandatario aseguró que esos “días de saqueo” han terminado y que las estatuas vuelven “más magníficas que nunca”. Se trata, en opinión de Trump, de un gran día para dicha comunidad y “para Italia como país, posiblemente el más grande”.

Las felicitaciones del presidente estadounidense pasan por alto que la jornada es la misma que parte de la comunidad hispana internacional celebra como el Día de la Hispanidad, un encuentro de dos mundos que poco se asocia con la ascendencia del destacado navegante genovés y mucho más con la corona que le encargó viajar a las Indias por el Atlántico.