Confirman caso positivo de rabia en un murciélago hallado en el patio de una casa en Georgia

Las autoridades del condado de Gwinnett emitieron una alerta sanitaria tras detectar el virus en Loganville; se trata del segundo caso confirmado en la zona en el último mes.

Un murciélago hallado muerto en el patio trasero de una residencia en Loganville, Georgia, dio positivo por rabia, según confirmaron las autoridades sanitarias del condado de Gwinnett en un reporte difundido por CBS News.

El ejemplar fue localizado el pasado 6 de octubre en el sector 700 de Autumn Meadow Drive. Las pruebas de laboratorio posteriores confirmaron la presencia del virus rábico, encendiendo las alarmas de salud pública en la comunidad local. Este hallazgo se produce aproximadamente un mes después de que otro murciélago infectado fuera encontrado en el interior de una vivienda en Snellville, dentro del mismo condado.

Circulación endémica y protocolos para mascotas

Las autoridades de salud recordaron que Georgia es un estado endémico donde el virus de la rabia circula en la fauna silvestre durante todo el año. Ante este escenario, se instó a la población a mantener al día el esquema de vacunación de sus mascotas y evitar acercarse a animales salvajes o callejeros.

Según las pautas de la Asociación Nacional de Veterinarios de Salud Estatal (NASPHV, por sus siglas en inglés), los perros y gatos no vacunados que hayan tenido contacto con un animal rabioso deben ser inmunizados de inmediato —preferiblemente dentro de las 96 horas posteriores a la exposición— y someterse a una cuarentena estricta de cuatro meses.

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Riesgos para la salud humana y señales de alerta

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) advierten que la rabia ataca el sistema nervioso central y resulta casi siempre mortal una vez que comienzan a manifestarse los síntomas. En personas, los signos iniciales suelen incluir fiebre, dolor de cabeza, debilidad y malestar general, por lo que se recomienda acudir inmediatamente a un centro médico ante cualquier mordedura o arañazo.

Por su parte, el Departamento de Salud Pública del Distrito 4 de Georgia aclaró que la presencia de espuma en la boca no es el único indicador de la enfermedad. Las señales de advertencia en animales silvestres incluyen tambaleo al caminar, agresividad injustificada, parálisis y la pérdida del miedo natural hacia los seres humanos.