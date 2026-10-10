EE.UU. autoriza la entrega de petróleo de sus reservas estratégicas ante la emergencia por el huracán Isaías

El Departamento de Energía de EE.UU. anunció este sábado, 10 de octubre, que ha autorizado un intercambio de emergencia de hasta 4 millones de barriles de crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo para hacer frente a las interrupciones del suministro provocadas por el huracán Isaías en el golfo de México.

La medida contempla la entrega de petróleo a las compañías participantes, que deberán devolver el crudo prestado con barriles adicionales en 2027. El secretario de Energía, Chris Wright, afirmó que la iniciativa busca “mantener las operaciones de las refinerías” y reducir las interrupciones en el suministro de combustible.

En medio de la guerra con Irán, las reservas estratégicas de petróleo de EE.UU. se encuentran en su nivel más bajo en décadas.