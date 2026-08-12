De la Espriella ha oficializado el desastre nacional por el terremoto que deja 190 fallecidos

El presidente Abelardo de la Espriella firmó la noche del martes un decreto que declara la situación de desastre de carácter nacional tras el terremoto que golpeó a Colombia el 10 de agosto, una medida que, según dijo, permitirá potenciar las acciones de atención en las zonas más afectadas y en el resto del país.

De la Espriella afirmó que la decisión busca mejorar la respuesta ante la tragedia. El decreto fue rubricado en Bogotá, en la sede de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), reportan medios locales.

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) informó en su última actualización que el terremoto dejó 190 personas fallecidas, 1.679 heridas y 243 estructuras colapsadas. La entidad añadió que activó una herramienta digital de emergencia para facilitar el reporte y la búsqueda de personas desaparecidas.

Pereira concentra 81 fallecidos, mientras que Cali registra 95, Quibdó nueve y Manizales cinco. La emergencia también afecta al tráfico aéreo: los aeropuertos de Pereira, Popayán y Cartago mantienen operaciones restringidas debido a los daños.

Cali y Pereira sufren la situación más crítica, con estructuras colapsadas y personas atrapadas. Mientras, en Quibdó se reporta de personas heridas y afectaciones en edificaciones, y en Manizales hay daños estructurales en evaluación.