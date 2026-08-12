Cómo y dónde ver el próximo eclipse solar total

La NASA publicó recientemente información detallada sobre cómo y dónde ver el espectáculo del eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto.

Ese día, un eclipse solar total recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y un pequeño rincón de Portugal. Muchos otros lugares del hemisferio norte tendrán un eclipse solar parcial, incluyendo partes del norte de Estados Unidos, la mayor parte de Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África. En varios puntos de Europa continental y África, el sol se pondrá mientras todavía esté parcialmente eclipsado.

Para la mayoría de los observadores en la trayectoria de la totalidad, el sol permanecerá completamente eclipsado durante menos de dos minutos. Cerca del centro de esa franja, en Groenlandia, Rusia o el Atlántico Norte, la duración será un poco mayor, aunque inferior a dos minutos y medio. Solo durante esos breves momentos de totalidad es seguro mirar directamente al eclipse sin protección ocular.

Antes y después de la totalidad, así como durante cualquier eclipse parcial, es necesario usar anteojos especiales para la observación solar que cumplan las normas internacionales, o bien métodos indirectos. Uno de ellos es el proyector estenopeico, que consiste en una pequeña abertura —por ejemplo, un agujero perforado en una tarjeta— que proyecta el reflejo del sol sobre una superficie cercana; el observador se coloca de espaldas al sol y contempla esa proyección, sin mirar nunca a través del agujero.

La NASA transmitirá el eclipse en vivo. La agencia también pone a disposición mapas que muestran exactamente por dónde pasará la sombra de la luna y en qué lugares se verá el eclipse total, junto con horarios locales para diversas ciudades.