Trump: No habrá peajes en el estrecho de Ormuz durante el alto el fuego, salvo que sean impuestos por EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en Truth Social que “no habrá peajes” en el estrecho de Ormuz durante 60 días, “mientras dure el alto el fuego”. Según su mensaje, tampoco los habrá una vez vencido ese plazo, con una salvedad condicionada al resultado del acuerdo.

El mandatario afirmó que, transcurridos esos 60 días, no habría peajes “a menos que sean impuestos por y para los Estados Unidos de América, en caso de que el acuerdo no se complete”. En tales circunstancias, planteó que se trataría de cobros por “servicios prestados” como “ángel guardián” a los países de Oriente Medio.

Trump sostuvo que esos eventuales cobros tendrían el propósito de un “reembolso” de costes pasados, presentes y futuros. Sus declaraciones se producen en el marco de la frágil tregua alcanzada mediante el memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán, tras el cual la nación persa anunció que no cobraría ninguna tarifa por el tráfico a través de la vía marítima clave.

Este sábado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) recibieron la orden del mando político de “cesar el fuego en el Líbano”, después de que Irán cerrara el estrecho de Ormuz en respuesta al “flagrante incumplimiento y violación por parte de Estados Unidos de la primera cláusula del acuerdo de alto el fuego” y “en respuesta a las continuas e implacables violaciones del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano”.