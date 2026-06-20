Caso de agresión sexual de Julio Iglesias da un nuevo giro con posible contraataque

El caso que acusa de agresión sexual al icónico cantante español Julio Iglesias podría dar un nuevo giro tras su más reciente victoria judicial, pues ahora el artista se encuentra en condiciones de iniciar acciones legales contra las dos mujeres que lo denunciaron, informaron medios locales este viernes.

La Audiencia Nacional de España ha ordenado a la Fiscalía que entregue a Iglesias la denuncia —que había sido archivada— junto con las diligencias preprocesales. Esta decisión le permite pasar de una defensa reactiva a una estrategia activa.

La denuncia, presentada por dos exempleadas del cantante a través de la organización Women’s Link Worldwide, fue descartada por falta de jurisdicción española, ya que los hechos supuestamente ocurrieron en República Dominicana y Bahamas.

La resolución, dictaminada el 18 de junio, obliga a facilitar el expediente completo con los datos anonimizados de las denunciantes. De esta forma, Iglesias podrá analizar en detalle el alcance real de las imputaciones y evaluar posibles vulneraciones a su derecho de defensa.

Su equipo jurídico estudia ahora la presentación de querellas por denuncias falsas o acciones por daños al honor contra los medios de comunicación que difundieron las acusaciones. Tanto la Fiscalía como las abogadas de las denunciantes disponen de 15 días para responder la decisión. Mientras tanto, las opciones de Iglesias oscilan entre un silencio estratégico y la activación inmediata de respuestas legales, en una fase técnica y delicada que marcará el futuro de la controversia.