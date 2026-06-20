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Gobierno español carga contra juez que envió a juicio a la esposa de Sánchez

La esposa de Sánchez enfrenta posible pena de prisión por corrupción

Por Redaccion Central
Redaccion Central

En la foto Begoña Gómez, esposa del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

El Gobierno de España ha denunciado “la persecución, obsesión y la desproporción” ejecutada por parte del juez Juan Carlos Peinado, que este sábado resolvió enviar a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, según fuentes gubernamentales citadas por la prensa local.

En este sentido, acusó a Peinado de llevar a cabo “una instrucción que carece de todo sentido jurídico y que sólo atiende a motivos políticos”.

Las medidas cautelares dictadas por el magistrado contra Gómez, además, incluyen la retirada de pasaporte y prohibición de salir del país.

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