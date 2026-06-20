Gobierno español carga contra juez que envió a juicio a la esposa de Sánchez

El Gobierno de España ha denunciado “la persecución, obsesión y la desproporción” ejecutada por parte del juez Juan Carlos Peinado, que este sábado resolvió enviar a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, según fuentes gubernamentales citadas por la prensa local.

En este sentido, acusó a Peinado de llevar a cabo “una instrucción que carece de todo sentido jurídico y que sólo atiende a motivos políticos”.

Las medidas cautelares dictadas por el magistrado contra Gómez, además, incluyen la retirada de pasaporte y prohibición de salir del país.