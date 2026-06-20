Lo que dijo Meloni tras los ataques de Trump: “Mi popularidad no es asunto suyo”

Tras el cruce verbal con el presidente estadounidense, Donald Trump, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó el sábado que sus índices de popularidad no tienen vínculo con sus relaciones con Washington y defendió su postura con respecto a la guerra de EE.UU. contra Irán.

“Presidente Trump, estos ataques constantes e injustificados no tienen sentido. En cuanto a mi popularidad, ser amiga suya desde luego no la ha favorecido ni depende de mi relación con usted. Mi popularidad depende de mi capacidad para defender el interés nacional de Italia, y eso es exactamente lo que siempre he hecho”, escribió Meloni en sus redes sociales.

“En cualquier caso, mi popularidad no es asunto suyo. Le sugiero que se concentre en la suya”, destacó.

“Eso es también lo que hice con respecto a las bases militares estadounidenses en Italia”, dijo. “Su uso se rige por acuerdos que siempre hemos respetado y que no pueden ser violados mientras yo sea primera ministra. Italia sigue siendo una nación soberana”, agregó.

La misma jornada, Trump mencionó que Meloni le pidió “una y otra vez” que se hicieran una foto juntos durante la cumbre del G7 celebrada esta semana en Francia. “Su índice de popularidad en Italia es muy bajo, posiblemente porque rechazó a Estados Unidos —un país que realmente ama y protege a Italia— cuando se trataba de impedir que Irán obtuviera o desarrollara un arma nuclear (¡aunque, por cierto, la OTAN también lo hizo!)”, escribió el inquilino de la Casa Blanca.

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

En publicaciones en redes sociales se conservaron capturas de pantalla del mensaje de Trump, donde se observa que escribió incorrectamente el nombre de Meloni. Durante varias horas apareció como ‘Gigiorgia’ y, posteriormente, el error fue corregido.

Asimismo, Trump recordó que la líder italiana no permitió que las fuerzas estadounidenses utilicen las pistas de aterrizaje del país europeo, “lo que supuso un gran inconveniente logístico”. “Esto a pesar de que EE.UU. aporta cientos de miles de millones de dólares al año para proteger a Italia y a otros ‘supuestos’ aliados de la OTAN”, resaltó.

“Ahora, después de que Estados Unidos derrotara militarmente a Irán, quiere volver a ser amiga para mejorar sus ‘cifras’. ¡No, gracias!”, expresó el mandatario.

En una entrevista con NBC publicada este viernes, Trump criticó la postura Giorgia Meloni durante la guerra contra Irán y calificó a la jefa de Gobierno como su “admiradora”. “Pero no la quiero como admiradora, porque no estuvo allí —junto con el grupo de la OTAN— en lo que tenía que ver con el estrecho [de Ormuz]”, agregó.

Con respecto a la supuesta súplica de la foto en la cumbre del G7, Meloni tachó las declaraciones de Trump de “completamente inventadas”. “Francamente, estoy atónita, no sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus propios aliados”, lamentó, indicando que “no es la primera vez que ocurre”.