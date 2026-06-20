Retiran el pasaporte a la esposa de Pedro Sánchez

El juez Juan Carlos Peinado anunció este sábado medidas cautelares para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a petición de la acusación popular.

En concreto, el magistrado resolvió abrir juicio oral a Gómez, además de retirarle el pasaporte y prohibirle salir del país.

La esposa del mandatario está imputada de delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación.

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