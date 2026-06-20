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Retiran el pasaporte a la esposa de Pedro Sánchez

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Begoña Gómez.

El juez Juan Carlos Peinado anunció este sábado medidas cautelares para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a petición de la acusación popular.

En concreto, el magistrado resolvió abrir juicio oral a Gómez, además de retirarle el pasaporte y prohibirle salir del país.

La esposa del mandatario está imputada de delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación.

Leer también: Gobierno español carga contra juez que envió a juicio a la esposa de Sánchez

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