Trump: No necesitamos el estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró este viernes que, a diferencia de otros países, Washington no usa ni necesita el estrecho de Ormuz para abastecerse de petróleo y otros combustibles fósiles.

“Bueno, en general, […] nosotros no usamos el estrecho. Nosotros, EE.UU., no lo necesitamos. Europa lo necesita. Corea [del Sur], Japón, China, muchos otros, [sí]”, afirmó el mandatario ante la prensa.

Sobre esa base, aseveró que esas naciones afectadas por el cierre del estratégico paso marítimo, “tendrán que involucrarse un poco en ese asunto”, sin precisar a qué clase de involucramiento aludía.

“Otros podrían ayudarnos. Pero, ya saben, no lo usamos. Ya saben, en algún momento se abrirá solo. Hemos derrotado al enemigo y son un enemigo. Son un grupo de gente enferma”, completó.

En ese contexto, refirió que “desde el punto de vista militar”, Irán ahora mismo solo puede mantener cerrado el estrecho de Ormuz, pues los ataques conjuntos de Washington y Tel Aviv habrían, según dijo, han mermado decisivamente sus capacidades militares, al punto de asegurarle una victoria incuestionable a su bando.

“Oh, creo que ganamos. Hemos derrotado a su Armada, a su Fuerza Aérea. Hemos destruido su defensa antiaérea. Lo hemos destruido todo. Estamos libres. Desde un punto de vista militar, lo único que hacen es bloquear el estrecho. Pero desde un punto de vista militar, están acabados”, sostuvo.